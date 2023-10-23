الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتصالات بين روسيا وتركيا لـ"حل النزاع" بين فلسطين والاحتلال

العلم التركي والعلم الروسي
العلم التركي والعلم الروسي
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، للصحفيين اليوم الاثنين، إن روسيا تجري اتصالات مع تركيا عبر القنوات الدبلوماسية، لحل النزاع بين "إسرائيل" وفلسطين.اضافة اعلان

وأضاف غروشكو، تعليقا على الاتصالات مع تركيا حول المبادرة التي طرحتها لإنشاء نظام الدول الضامنة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية: "وبطبيعة الحال، تم تفعيل القنوات الدبلوماسية للعمل في هذا الوضع. نحن على تواصل مع جميع شركائنا، ومع جميع اللاعبين".

وتابع أن "موقف روسيا الاتحادية معروف، وصرح به الرئيس الروسي وهو واضح في تصريحات وزارة الخارجية".

وأردف نائب الوزير: "نحن ننطلق من أن التغلب على الأزمة أمر مستحيل دون حل المشكلة الأساسية على أساس إقامة الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة".

يذكر أنه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" التي تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. في هجوم بربري عنيف متواصل منذ 17 يوما.
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