اتصال داعم للاحتلال بين بلينكن وغالانت - (تفاصيل)

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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال بوزير الدفاع الإسرائيلي التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل.وأكد بلينكن أن الهدف المشترك بين إسرائيل وأميركا يتمثل بهزيمة حماس على حد قوله .وبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الوضع في غزة والجهود الجارية لإطلاق سراح "الرهائن".وأشار إلى أن واشنطن معارضة للعملية العسكرية البرية في رفح مؤكدا الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بغزة.وحث بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.كما حث "إسرائيل" على المساعدة في معالجة تحديات توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة.