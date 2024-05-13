الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتصال داعم للاحتلال بين بلينكن وغالانت - (تفاصيل)

بلينكن بحث مع غالانت
بلينكن بحث مع غالانت

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال بوزير الدفاع الإسرائيلي التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل.
وأكد بلينكن أن الهدف المشترك بين إسرائيل وأميركا يتمثل بهزيمة حماس على حد قوله .اضافة اعلان
وبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الوضع في غزة والجهود الجارية لإطلاق سراح "الرهائن".
 وأشار إلى أن واشنطن معارضة للعملية العسكرية البرية في رفح مؤكدا الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بغزة.
وحث بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما حث "إسرائيل" على المساعدة في معالجة تحديات توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ريك سلايمان أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير معدل وراثيا

بعد شهرين.. وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير

منذ1 ساعة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

لندن: شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

منذ2 ساعة
الهلال الأحمر الفلسطيني

إصابة فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه شرق قلقيلية

منذ3 ساعة
أرشيفية لجيش الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

منذ4 ساعة
مقاتلة أميركية تقلع للمشاركة في شن ضربات ضد الحوثيين في اليمن

أميركا تعلن إسقاط مسيّرة للحوثيين فوق خليج عدن

منذ4 ساعة
جو بايدن ونتنياهو -(وكالات)

السفير الأميركي بتل أبيب: لن نوقف المساعدات لإسرائيل

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ7 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 