الجمعة 07 تموز 2023
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اتفاق أوروبي على تعبئة نصف مليار يورو لدعم إنتاج الذخيرة

أعلام الاتحاد الأوربي
أعلام الاتحاد الأوربي
أعلنت الرئاسة الإسبانية الدورية للمجلس الأوروبي التوصل إلى اتفاق مؤقت مع ممثلي البرلمان الأوروبي بشأن قانون دعم إنتاج الذخيرة (ASAP).
وحسب مذكرة نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة، سيتم بموجب هذا الاتفاق تسريع تخصيص 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم رفع القدرات التصنيعية لإنتاج ذخائر أرض-أرض والمدفعية وكذلك الصواريخ.اضافة اعلان
ويأتي ذلك تنفيذاً للمسار الثالث للخطة التي وافق عليها المجلس الأوروبي في آذار 2023 لتأمين زيادة طويلة الأمد في حجم إنتاج الذخيرة الأوروبية لصالح أوكرانيا والدول الأعضاء في التكتل الموحد، وفق المذكرة.
وستوفر الاتفاقية "أداة" سيدعم من خلالها الاتحاد الأوروبي مالياً تعزيز قدرات الإنتاج الصناعي للذخيرة والصواريخ عبر سلاسل التوريد والقيمة.
وسيتم تقديم هذا الدعم المالي في شكل منح تساهم في جهود صناعة الدفاع الأوروبية لزيادة قدراتها الإنتاجية .
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