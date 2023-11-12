"اثنان ضد واحد هذا هو محور الحرب".. غالانت وغانتس تصافحا دون نتنياهو

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تصافح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس عقب انتهاء مؤتمر صحفي في تل أبيب، ولكنهما تجاهلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقد أظهرت الصور نتنياهو وهو يلملم أوراقه ويهم بمغادرة المنصة من دون تعليق، في حين علقت وسائل إعلام إسرائيلية على هذه اللقطة بالقول: "اثنان ضد واحد، هذا هو محور الحرب".يذكر أن بوادر الخلاف بين أركان مجلس الحرب الإسرائيلي ظهرت خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.ففي مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي، خرجت أولى بوادر الخلافات الخفية إلى العلن، حين امتنع نتنياهو عن الإجابة عن أسئلة صحفيين إسرائيليين بشأن الأخبار التي أفادت بحصوله قبل أشهر على تقارير من جهاز الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات العسكرية (أمان)، تحذر من تزايد احتمالات نشوب حرب، من دون التعامل معها.واحتدمت الخلافات بين رئيس الوزراء وتحالف حكومة الطوارئ الوطنية، حين فند نتنياهو تقارير إسرائيلية ذكرت أن المؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية قدمت تقارير لديوانه مطلع العام الحالي حذرت فيها من مغبة اندلاع حرب على عدة جبهات، ولم تستبعد سيناريو هجوم مباغت قد تشنه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على "غلاف غزة".واتهم نتنياهو -في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس- الجيش وأجهزة الاستخبارات بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير ومنع أحداث "السبت الأسود" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقوبلت تغريدته بانتقادات شديدة اللهجة من الشركاء في ائتلاف حكومة الطوارئ وأعضاء "كابينت الحرب"، وحينها خاطب غانتس نتنياهو قائلا "عندما تكون إسرائيل في حرب، على القيادة أن تتحلى بالمسؤولية والقيام بخطوات صحيحة ودعم قوات الجيش والأمن لتحقيق ما يطلب منها".وجدد غانتس دعمه الكامل لقادة الجيش والأجهزة الاستخباراتية ورؤساء الأذرع الأمنية، في حين شن زعيم المعارضة يائير لبيد -رئيس حزب "هناك مستقبل"- هجوما على نتنياهو، متهما إياه بالتهرب من المسؤولية ودحرجتها للقيادات العسكرية والأمنية التي تخوض حربا ضد حماس وحزب الله، الأمر الذي دفع نتنياهو لحذف تغريدته والاعتذار عن مضمونها والاعتراف بأنه "أخطأ".