اجتماع لمانحي الأونروا في نيويورك غدا

قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام انطونيو غوتيريش، سيعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا بشأن وكالة الأونروا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.



وقال الناطق الإعلامي، ستيفان دوجاريك، إن الاجتماع الذي يستضيفه الأمين العام يشمل الدول المانحة لوكالة الغوث ويخصص بشأن التمويل.

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وكانت بعض الدول المانحة قررت تعليق مساعداتها للوكالة الأممية بسبب اتهامات لبعض الموظفين بسوء السلوك.

الى ذلك، قال دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن مكتب الأمم المتحدة

لخدمات الرقابة الداخلية يحقق بتلك الاتهامات الموجهة ضد 12 موظفا في

الأونروا، مضيفا أنه وفي ذات الوقت تقوم الأمم المتحدة بمراجعة شاملة لعمل

وكالة الأونروا. -(بترا)