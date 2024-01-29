الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع لمانحي الأونروا في نيويورك غدا

Untitled-1
أرشيفية

قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام انطونيو غوتيريش، سيعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا بشأن وكالة الأونروا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.


وقال الناطق الإعلامي، ستيفان دوجاريك، إن الاجتماع الذي يستضيفه الأمين العام يشمل الدول المانحة لوكالة الغوث ويخصص بشأن التمويل.

اضافة اعلان


وكانت بعض الدول المانحة قررت تعليق مساعداتها للوكالة الأممية بسبب اتهامات لبعض الموظفين بسوء السلوك.
الى ذلك، قال دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن مكتب الأمم المتحدة
لخدمات الرقابة الداخلية يحقق بتلك الاتهامات الموجهة ضد 12 موظفا في
الأونروا، مضيفا أنه وفي ذات الوقت تقوم الأمم المتحدة بمراجعة شاملة لعمل
وكالة الأونروا. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أشرف السنوار على تجديدٍ استراتيجي لحماس كقوة مقاتلة في غزّة

حماس" تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل

الاحتلال يعتقل شابا من قرية أم صفا شمال رام الله

منذ3 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يقتحم مخيمي نور شمس وطولكرم ويدمر البنية التحتية

منذ3 ساعة
المجاعة تتفشى في شمال غزة

مقرر أممي: لا مفر من المجاعة بغزة مع وقف تمويل "الأونروا"

منذ4 ساعة
مجموعة من موظفي الأونروا

الموساد يتهم 190 موظف "أونروا" في غزة بالانتماء إلى حماس

منذ4 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

بلينكن: هناك "أمل حقيقي" بالتوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعقيدات حرب السابع من أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

"العدل الدولية".. أقل من المأمول!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحقيق التوازن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

سميح المعايطة |اليوم

(العـار)

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ8 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 