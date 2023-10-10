اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الوضع في فلسطين

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أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في إسرائيل والمنطقة.وكتب بوريل منشوراً عبر منصة إكس قال فيه: "سنعقد غداً اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمعالجة الوضع في إسرائيل والمنطقة".وسبق أن علّق الاتحاد الأوروبي جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين وإعادة النظر والتقييم في كل برامجه في فلسطين.وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وهي بقيمة 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وستعلق جميع المدفوعات على الفور.وقال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور على منصة إكس: "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول. لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد". وكالات