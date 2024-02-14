اجتياح رفح.. هل يسهل مفاوضات الأسرى أم يعقدها؟

اضافة اعلان

عواصم - بعد تحضيرات عسكرية وسياسية، وفي خضم المعركة في خان يونس، باشر جيش الاحتلال عملية عسكرية في منطقة رفح التي تعد واحدة من أهم قلاع المقاومة في غزة، في محاولة لتحقيق انتصار مفقود، أو إنجاز صورة نصر يعزز موقف الكيان في مفاوضات الأسرى، وفي مسعى لاستغلال المساحة الزمنية التي تضيق أمام الاحتلال لتحقيق الأهداف التي أعلنها لحربه على غزة.خلافات اتفاقية الإطاروبعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطار اتفاق باريس، الذي تم التوصل له بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله بإنجاز صفقة التبادل، وإن تحدث عن فجوات يجب ملؤها. ونُقل عنه أنه "يريد صفقة تبادل تضمن تحرير المختطفين وتحقيق هدنة تسمح بإدخال مساعدات".كما أكد مسؤولون أميركيون أن ثلثي اتصال بايدن مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ركز على قضية صفقة التبادل، وإحراز تقدم حقيقي خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق للإفراج عن الأسرى من غزة. أما الموقف الصهيوني، فلم يرفض الردود، ولكنه رأى أنه مبالغ فيها.وحسب المعلومات المتوافرة، فإن وفد حماس -برئاسة القيادي خليل الحية– ناقش مع المخابرات المصرية في القاهرة ردود الحركة على اتفاق الإطار الباريسي، وتم إجراء بعض التعديلات البسيطة في الرد وتقديمه للكيان الذي يفترض أن يناقشها مع الوسطاء في القاهرة.وتضمن رد حماس مجموعة من المطالب المتعلقة بالمساعدات والإغاثة وعودة النازحين إلى شمال غزة، وإطلاق مدنيين فلسطينيين، فضلا عن 1500 فلسطيني من أصحاب المحكوميات العالية بسجون الاحتلال، مقابل إطلاق حماس 35 مدنيا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.وحسب ما توفر من معلومات أيضا، فإن حماس اشترطت وقفا لإطلاق النار قبل تنفيذ المرحلة الأولى -وهو ما تجاهلته اتفاقية الإطار- على أن يتبعه وقف إطلاق نار شامل لمدة 45 يوما في المرحلة الأولى، وذلك حتى تجري المفاوضات في ظل هدوء ومن دون ضغوط الميدان.غطاء أميركيوفي اليوم الأول من العملية في رفح، استشهد نحو 100 فلسطيني في عملية قصف مركز استهدف منازل ومساجد، في حين ادعى الاحتلال أنه تمكن من تحرير "رهينتين" بعملية منسقة لم تكن لتتم لولا حملة القصف المسعورة التي مهدت لهذه العملية بالأحزمة النارية، ولم يُعرف حتى الآن مدى صدق هذه الرواية.غير أن هذا السلوك لم يكن ليتم لولا الغطاء الأميركي، فقد نقلت قناة "كان" الصهيونية أن "البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بعدم ممانعة تنفيذ العملية البرية في رفح قبل رمضان وبسرعة، والامتناع عن تنفيذها خلال شهر رمضان تفاديًا لتصعيد إقليمي".واللافت أن هذا الموقف جاء بعد سلسلة من التسريبات أكدت عمق الخلافات بين بايدن ونتنياهو، منها ما نقل أن الرد الصهيوني في غزة قد "تجاوز الحد".كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصادر أن "إدارة بايدن لم تعد تنظر إلى نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه"، ونقلت شبكة "إم بي سي" أن بايدن نادى على نتنياهو في محادثات مغلقة بينهما بوصفه بـ"الأحمق".ويعني ذلك أنه رغم الخلافات الشديدة بين نتنياهو وبايدن، فإن الرئيس الأميركي لا يمارس ضغوطا حقيقية على رئيس الوزراء الصهيوني، لأنه مكبل بضغوط اللوبي اليهودي، مع أنه يخسر كل يوم من شعبيته ورصيده في الانتخابات التي ستجري هذا العام.أما في الاتجاه الثاني، فلا مفر لنتنياهو من التعامل مع اتفاقية باريس، لأنها ستظل الملاذ الأخير له من الخروج من ورطته في الميدان.إلى أين؟وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على العدوان، فإن الاحتلال لم ينجز مهمته في الشمال، حيث لا تزال المقاومة فيها فاعلة، بل واستعادت وجودها المدني، في حين لا تزال كتائب المقاومة توقع الخسائر الفادحة بالاحتلال الذي يعترف بأنه لم ينجز المهمة فيها بعد.ولذلك، فإن توسيع العدوان ليشمل رفح سيرهق جيش الاحتلال الذي اضطر لسحب بعض أولويته من غزة، في حين يواجه استنزافا على طول الجبهة الشمالية مع حزب الله، كما أن فسحة الوقت أمامه تضيق، بينما تستمر مجازره في إثارة الرأي العام العالمي وتزيد من حرج داعميه، وتهدد باتساع رقعة الحرب إقليميا، وهو ما تسعى إدارة بايدن إلى تجنبه.وتتصاعد في هذا السياق الانتقادات والتحذيرات من الحملة الصهيونية الجديدة، في حين تزداد الضغوط على الاحتلال وتضعه في موقف حرج للمرة الثانية أمام محكمة العدل الدولية التي تنتظر التقارير عن تعامله مع جرائم الإبادة التي تعاملت معها وثبتتها عليه!ولا يبدو أن جيش الاحتلال سينجح في ما فشل فيه في الشمال وفي غزة، في ظل صمود المقاومة واستمرارها بإيقاع الخسائر في صفوفه، وسط تأكيدات بأنها لم تخسر كثيرا من قواتها أو عتادها، كما لم تتأثر فيها منظومة القيادة والسيطرة، مما دفع الاحتلال إلى عرض إبعاد 6 من قيادتها السياسية والعسكرية بغزة إلى الخارج كما حدث مع قيادة المنظمة ببيروت عام 1982، وهو ما رفضته حماس.ومن هنا، فإن المفاوضات على أساس وثيقة باريس ستأخذ مكانها خلال أيام وستتطور بعد أسابيع، إذ يريدها نتنياهو تحت النار. ومع ذلك، فهناك شك كبير في أن يتحسن موقف نتنياهو ميدانيا بسبب صمود المقاومة وحرمانه من هذه الأفضلية. ولعل هذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.وقد أرسل نتنياهو بالفعل إلى القاهرة وفدا مكونا من رئيس الموساد ديفيد برنيع ومدير الشاباك رونين بار وممثل الجيش الصهيوني في المفاوضات الجنرال نيتسان ألون.ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل والوسيط القطري.وفي حين قد تمتنع حماس عن التفاوض إذا اشتدت الحملة على رفح، فإن المفاوضات ستكون صعبة بين أخذ ورد، وقد تأخذ أسابيع حتى التوصل لاتفاق معين. - (وكالات)