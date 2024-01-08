احتجاجات واسعة في دولة الاحتلال تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

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القدس المحتلة - فرقت شرطة الإحتلال بالقوة صباح أمس عشرات المحتجين الذين عطلوا مدخل الكنيست في القدس الغربية المحتلة، مطالبين بإجراء انتخابات عاجلة واستقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.واجتمع المتظاهرون بالقرب من الكنيست، حيث طالبوا بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات فورية، بسبب فشلها في التعامل مع هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وإستراتيجيتها في إدارة الحرب الراهنة على غزة، وبحسب الصحيفة، فإن بعض منظمي الاحتجاج قُتلت أفراد من عائلاتهم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ونقلا عن صحيفة هآرتس، قال أحد المحتجين، ويدعى روني، أنه تم قتل شقيقه بسبب "رجل واحد قام بشن حربه الخاصة ضد إسرائيل لـ8 أعوام ليبقى على قيد الحياة، ليتجنب العدالة، ويستمر في نهب أموالنا"، في إشارة منه إلى نتنياهو.وأكد روني أنه لا يوجد في العالم بلد قد تم إصلاحه ولم يستقِل رئيس وزرائه في اليوم التالي.وهذه ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها الإسرائيليون للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو. بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تجمع الآلاف من المحتجين في تل أبيب وخارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، ليلة أول من أمس، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة فورية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وفي السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وشنت فيها هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1500 من كيان الاحتلال في بداية المعركة، وأسر نحو 250 آخرين.إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام في الكيان المحتل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.وذكرت أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة، بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة، وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من نتنياهو صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها.وقالت وسائل اعلام عبرية أن "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".وقبل أيام نقلت "القناة 12" الإسرائيليّة أن نتنياهو يدرس تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.وأضافت وقتها أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات، إلا أن نتنياهو قال إنه سيقدم مقترحات أخرى، لكنها ستكون أقل رمزية من ناحية اقتصادية.جاءت هذه الأحداث، بينما حث محافظ البنك المركزي أمير يارون في مؤتمر صحفي مطلع العام رئيس الوزراء، على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه من المقرر أن يصدق مجلس الوزراء على ميزانية الحرب لعام 2024 الخميس المقبل، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى عام 2024.وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى شباط (فبراير) المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.وقبل أي تعديلات، تبلغ موازنة العام الحالي في الكيان والتي تم إقرارها مبدئيا خلال أيار (مايو) 2023 نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).وفي 4 كانون الأول (ديسمبر) 2023، رفعت المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام الماضي، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار) سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.وفي سياق العدوان على غزة قال وزير دفاع كيان الاحتلال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية أن الجيش سينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين.تصريحات غالانت جاءت قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الاميركي أنتوني بلنكن لدولة الاحتلال، والذي تؤكد صحافة عبرية أنه أهم مطلب في جعبته والذي سيوصله لقادة الكيان هو تخفيض العمليات والقصف العشوائي وخفض نسبة القتلى من المدنيين، والبدء في المرحلة الثالثة من الحرب.وقال غالانت إن سبب الهجمات الجيش القوية هو "شدة التهديد الذي تواجهه قواته"، حسب زعمه، في محاولة لتبرير القتل الهمجي والذي أودى بحياة الآلاف من الابرياء في غزة، ما أثار حفيظة البيت الابيض الذي يتلقى انتقادات داخلية وخارجية بسبب الدعم المطلق للاحتلال في عدوانه على القطاع.وأضاف غالانت "الهدف ليس فقط تدمير حماس التي تدعمها إيران، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله".وأشار غالانت إلى أن مفهوم الدفاع بالنسبة لإسرائيل تغيّر بعد الحرب وأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وقال "وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. وإيران تقوم ببناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا".-(وكالات)