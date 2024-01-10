احتمال توسع نطاق الحرب يقلق واشنطن وليس نزيف الدم الفلسطيني

نادية سعد الدين

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عمان - على وقع رفض فلسطيني لفصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها؛ فإن واشنطن تُسوق نفس الرواية الصهيونية المُضللة عند تبريرها لجرائم الإبادة الجماعية بغزة.تلك الرؤية الاميركية المخيبة للامل بالنسبة للفلسطينيين تمنح الاحتلال دعماً أميركياً إضافياً لمواصلة عدوانه ضد القطاع بدون أفق قريب لوقفه، باستثناء هدنة إنسانية مؤقتة سرعان ما تنتهي على مجازر وحشية جديدة تؤدي لارتقاء مزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.وأكد الفلسطينيون خلال لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، أمس برام الله بأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.اللقاء كان مشوبا بتوتر وتلاسن حاد، عند المطالبة الفلسطينية بضغط أميركي فعلي على الاحتلال لإرجاع أموال المقاصة الفلسطينية، وإصلاح الرؤية الأميركية من القضية الفلسطينية، كرد على مطلب "بلينكن" "بإجراء إصلاحات بالسلطة الفلسطينية"، وفق مسؤول فلسطيني لـ"الغد".وينسجم الموقف الفلسطيني الثابت مع القمة الأردنية – المصرية – الفلسطينية، التي استضافتها العقبة أمس، ولكن يُلاحظ بأن أكثر ما يقلق واشنطن توسع نطاق الحرب إقليمياً وليس نزيف الدم الفلسطيني المستمر لسبعة وتسعين يوماً من العدوان الصهيوني الهمجي، بما يعكس، وفق حركة "حماس"، "مدى التورط الأميركي في جرائم إبادة غزة والانتهاكات الواسعة لكافة القوانين الدولية التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي في قطاع غزة".وما يزال وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، يصر على ترديد المغالطات والرواية الصهيونية بالقول أن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين؛ في محاولة بائسة منه لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوَز عددهم الثلاثين ألف شهيد، إلى جانب حوالي 60 ألف جريح فلسطيني.وعلى وقع تحرك الجهود لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى؛ واصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، لاسيما وسطه وجنوبه، والذي تسبب بارتقاء 147 شهيداً وعشرات الجرحى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما أدى لارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 23210 شهداء ونحو 60 ألف جريح، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين.واستهدفت غارات الاحتلال الكثيفة ما تبقى من الأبنية السكنية في مخيم جباليا، شمالاً، حيث انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية شهيدين وعدداً من الجرحى من تحت أنقاض المنازل المُدمرة، ولكنها لم تتمكن من انتشال آخرين منهم نتيجة القصف الجوي المتواصل، والذي طال محافظة رفح، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بوصول 15 شهيداً إلى "المستشفى الكويتي" في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة فلسطينية كاملة، في حي "تل السلطان"، غرباً، بالتزامن مع ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى نتيجة استهداف بلدة "الزوايدة، وسط القطاع.ولم يسلم مخيم "المغازي" المكلوم، وسطاً، من ألسنة اللهب المتساقطة عليه بكثافة، مستهدفاً الأبنية السكنية، ما أسفر عن ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، بينهم 4 شهداء على الأقل لم تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، بسبب تمركز آليات الاحتلال عند مدخل المخيم.وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها العشوائية على النازحين والمدنيين الفلسطينيين في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، غرب خان يونس، جنوباً، وضد مسجد وبمحيط مشفاه، بالتوازي مع قصف المنازل في دير البلح ومخيم النصيرات، وسطاً، مما أدى لمزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.وواصلت مدفعية الاحتلال قصف أحياء ومناطق متفرقة من خان يونس، ما أدى إلى استشهاد سيدتين في منطقة "الفخاري"، شرقاً، كما استشهدت طفلة في مستشفى "غزة الأوروبي" متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي كثيف، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة إلى 13 في غضون الساعات الـ24 الأخيرة، كما ارتقى عشرات الشهداء والجرحى في غارة طالت مدينة غزة.من جانبها، دعت حركة حماس، "الإدارة الأميركية مجدداً إلى التوقف عن سياساتها التي تطيل أمد العدوان، والإبادة المرتكبة في قطاع غزة"، وطالبتها "بالعمل فوراً على وقف العدوان الإجرامي، والكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيوني".فيما توقفت وزارة الخارجية الفلسطينية عند تصعيد الاحتلال الخطير ضد الضفة الغربية، بهدف "تقطيع أوصالها وتحويلها إلى "كانتونات" معزولة وضمها تدريجياً، وشل حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية، وتكريس الفصل العنصري، وفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين".ولفتت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى "اجتياح إسرائيلي كامل لمناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها، ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه سلطات الاحتلال في غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها".وحملت حكومة الحرب "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، محذرة من دفعها المتعمد بالأوضاع في الضفة الغربية نحو انفجار وشيك.وأفادت بقيام الاحتلال "بنشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة الفلسطينيين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز، بمَن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى".وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، أن "الفلسطينيين يتعرضون للممارسات الإذلالية غير الإنسانية على الحواجز العسكرية، في تكريس احتلالي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال"، بحسب تصريحها.