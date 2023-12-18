الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام فعاليات المؤتمر الدوليّ الرابع "تعليم اللغات الأجنبيّة والدراسات اللسانية" في جامعة مرمرة

صورة واتساب بتاريخ 1445-06-05 في 10.48.44_79100cd2
اختتام فعاليات المؤتمر الدوليّ الرابع "تعليم اللغات الأجنبيّة والدراسات اللسانية" في جامعة مرمرة

 اختتمت يوم أمس فعاليات المؤتمر الدوليّ الرابع "تعليم اللغات الأجنبيّة والدراسات اللسانية" في جامعة مرمرة، والذي جاء بتنظيم مشترك بين جامعة مرمرة وجامعة بارتن من تركيا، وجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 01 من الجزائر، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وبلدية أوسكودار في إسطنبول، ودار صون شاغ الدوليّة للنشر والتوزيع في إسطنبول. اضافة اعلان

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ المشارك الدكتور محمود قدوم إلى أنّ المؤتمر اِسْتَقْطَبَ نُخْبَةً مِنْ العُلَمَاءِ، والمفكّرينَ، والخُبَراءِ، والبَاحِثِينَ مِنْ مُخْتَلفِ الدُّوَلِ العربيّةِ والإسلاميّةِ والأوروبية، بلغ عددهم 140 مشاركا ومشاركة من 28 دولة.

وأضاف رئيس قسم اللغة العربية والترجمة في جامعة بارتن الدكتور قدوم أن انعقاد المؤتمر جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، ومعرض إسطنبول للكتاب العربي، وعقّب "تم ترتيب جلسات المؤتمر (20 جلسة) وفق نظام المحاضرات المدمج الذي جمع بين التحاضر الوجاهي والإلكتروني عبر منصات زووم عَنْ بُعْد".

كما أثنى الدكتور قدوم في كلمته الترحيبية على جهود اللجان؛ التَّحْضِيرِيَّةِ، والتنظيميَّةِ، وَالعِلْمِيَّةِ، والإعلاميَّةِ، عَلَى جُهودِهُم المُتَوَاصِلَةِ، وَحِرْصِهِمْ عَلَى إنْجَاحِ المؤتمر وفَعَالِيَّاتِه. كما شكر الباحثين والمشاركين على الأوراق العلمية الرصينة التي قدّموها في فعاليات المؤتمر.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم قشتار إلى أهميّة اللغة العربيّة، وأهميّة الاعتناء بالاستراتيجيّات الحديثة، والوسائل الرقمية في تعليم اللغات وتعلّمها.

ولفت رئيس قسم اللغة العربية والبلاغة في جامعة مرمرة الأستاذ الدكتور قشتار إلى ضرورة استثمار ما توفره تقنية الذكاء الاصطناعي من إسهامات في العمليّة التعليميّة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان جربوعة منسقة المؤتمر من جامعة منتوري قسنطينة 01 الجزائر: إنَّ أهمية موضوع المؤتمر تنبثق من  معالجته علاقة تعليم اللغات باللسانيات حيث قالت إن هذه الأخيرة أضحت وسيلة معرفية ومنهجية  ضرورية لتحديد المجال الإجرائي للعملية التعليمية وذلك بتوضيح الغايات والاهداف البيداغوجية من جهة وتذليل الصعوبات التي تعيق العملية التعلمية من جهة أخرى.

واختتمت أعمال اليوم الأول بأمسية شعرية للشاعر الفذ الأستاذ أنس الدغيم، وتوزيع الدروع وشهادات المشاركة.

أما اليوم الثاني من أعمال المؤتمر فخصص للجولات السياحيّة لأهمّ المعالم في مدينة إسطنبول، إضافة إلى زيارة معرض إسطنبول الدولي للكتاب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
657f78964c59b7039c4c9aac

توقيف نائب أوكراني فجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع

منذ6 ساعة
AA-20231010-32360702-32360678-LRML_LMQTLT_LSRYYLY_THWL_RQ_HY_GZ_L_RKM

حسين الشيخ: السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي إدارة غزة بعد الحرب وهي الممثل الشرعي للشعب

منذ7 ساعة
Picture1Yemen

الأمم المتحدة: إصابة قرابة 50 ألفا بالحصبة في اليمن

منذ8 ساعة
414980

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة لا يقدم سوى علاجات أساسية

منذ8 ساعة
c704aaa1-36f0-4d99-b00a-785d2158cc28

بوتين: لا مصلحة لنا في الصراع مع الناتو

منذ9 ساعة
reuters_com_2023_newsml_RC25H4ABDW11

قوة عسكرية تضم دولا عربية لمنع هجمات البحر الأحمر

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ12 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 