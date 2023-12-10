اختيار وائل الدحدوح شخصية العام الصحفية

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اختارت مجلة "كناك" البلجيكية مراسل الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، الشخصية الصحفية لعام 2023.وخصصت المجلة الأكثر انتشارا في بلجيكا، 6 صفحات من العدد السنوي لتروي جزءا من قصة وائل وتضحياته لنقل الحقيقة.وتحت عنوان "الصحفيون مستهدفون في غزة"، وصفت المجلة وائل الدحدوح بـ"الرجل الذي أصبح محور الأخبار بعد أن كان ناقلا لها، إثر استهداف عائلته في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".واستشهد من عائلة الزميل وائل الدحدوح 14 فردا، بينهم ابنه وابنته وزوجته وأفراد من عائلته إثر قصف إسرائيلي طال منزلا لجؤوا إليه في مخيم النصيرات.ولم يوقف الدحدوح تغطيته للأخبار، وواصل -رغم مصابه الجلل- نقل يوميات العدوان على غزة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إلى العالم.