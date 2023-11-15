ادعاءات الاحتلال الفاشلة حول "الشفاء" تثير شكوكا دولية بروايته

نادية سعد الدين

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لا ضوابط أخلاقية وقانونية أو دولية على همجية الاحتلال الذي فشل في إثبات صدقية ادعاءاته أمام العالم بعدما خرج من عمليته الوحشية ضد مستشفى "الشفاء الطبي" بمدينة غزة خاوي الوفاض، فلا أسرى داخله ولا مؤشرات لاستخدامه من حركة "حماس" كمركز لقيادة عملياتها، مما يفند الاتهامات الصهيونية الأميركية بشأنها، بدون أن يعيق الاحتلال عن استمرار حرب الإبادة الجماعية على الوجود الفلسطيني في القطاع.وبعد تنفيذه لعمليه اقتحام تحت غطاء كثيف من النيران على المستشفى انسحب جيش الإحتلال، ولم يتمكن من تأكيد سرديته أو إيجاد دليل على إدعائه من أن المستشفى كان مقرا رئيسيا لقيادة "حماس"ورغم انسحابه من المستشفى الا أن قوات الاحتلال ما تزال تحاصر المستشفى من خارجه بحوالي 15 دبابة.وذكر جيش الاحتلال أنه فجر قبو مبنى الجراحات في المستشفى.ومن شأن إخفاق الاحتلال في تقديم دليل على صحة مزاعمه حول مجمع "الشفاء الطبي"، أن يثير الشكوك الدولية بالرواية الصهيونية الأساسية بشأن حرب الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة، ولكن ليس من المؤكد أن يدفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعاينة مشافي القطاع وحمايتها، أو أن يقوم الغرب والإدارة الأميركية بإعادة حساباتهم ومغادرة حالة الصمت المطبق أمام سقوط الضحايا المدنيين، لإجبار الاحتلال على وقف فوري لإطلاق النار.وما لم يحدث التحرك الأممي والدولي العاجل، ومغادرة خانة الإدانة والمناشدة وتكرار توصيف ما يجري بأنه انتهاك فاضح للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة، من دون تجسيده فعليا، فإن الاعتراف النادر لجيش الاحتلال بفشله لن يحدث أي فارق في آلام أهل غزة وأوجاعهم الثقيلة.فقد جاء إقرار جيش الاحتلال، طبقا للإذاعة الرسمية المتحدثة باسمه؛ "بانتفاء ما يشير لوجود أسرى إسرائيليين داخل مجمع "الشفاء الطبي"، غداة تحويله لساحة حرب، باقتحامه وإطلاق نيرانه بشكل هستيري وعشوائي داخل ساحاته والاعتداء على نزلائه، المقدرين بنحو 9 آلاف، من المرضى والجرحى والنازحين والطاقم الطبي، وتخريب محتوياته بدون طائل لما زعم بمبتغاه.وفي "مجزرة القرن" بقطاع غزة؛ يرتكب الاحتلال الجريمة تلو الأخرى ضد القطاع الصحي في غزة لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة قسرا، وذلك باستهداف مستشفيات "الشفاء الطبي" بعد "الرنتيسي" و"المعمداني"، بذريعة استخدامها كمواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية، بدون إثبات صحة الادعاء، باستثناء مجازر وحشية أدت لارتقاء نحو 700 شهيد وجريح كانوا داخلها.ويعمل الاحتلال على حرمان سكان غزة من الخدمات الأساسية ومستلزمات الحياة الطبيعية، بالإمعان في مستوى التدمير والإجرام الصهيوني ضد البنى التحتية، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 11300 فلسطيني، منهم قرابة 8 آلاف طفل وسيدة، و198 طبيبا وممرضا ومسعفا، وإصابة زهاء 29 ألف جريح، فضلا عن عطب 55 سيارة إسعاف، وخروج 25 مستشفى عن الخدمة، وتدمير 94 مقرا حكوميا خدميا، و253 مدرسة، و71 مسجدا، و3 كنائس.في حين يواصل الاحتلال القصف الجوي الهمجي ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تم انتشال جثمان 13 شهيدا من تحت أنقاض أحد الأبنية المدمرة في منطقة الصفطاوي، شمالا، إلى جانب وقوع عدد غير محدد من الضحايا نتيجة الغارات العدوانية على حي الزيتون، وخان يونس، ودير البلح، ورفح، وأطراف مخيم البريج وسط القطاع.وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، إن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" "يريد تصوير توغل دباباته وجيشه المهزوم خلال اقتحام مستشفى الشفاء كأنه إنجاز".وأضاف أن "اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد، فالمستشفى مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية".وبشأن مزاعم الاحتلال أن "قواته عثرت على أسلحة وبنية تحتية خاصة بحماس خلال مداهمة مستمرة داخل المستشفى"، قالت حركة حماس أن "مزاعم الإحتلال كذب ودعاية رخيصة يحاول الكيان الاسرائيلي من خلالها تبرير تدمير القطاع الصحي في غزة".وقالت في بيان "يقوم الاحتلال بدس أسلحة في المكان، وينسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد".وأدانت "حماس" تبني الولايات المتحدة "أكاذيب الاحتلال حول استخدام الحركة المستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة وتنفيذ عمليات عسكرية، وفق الإتهام الأميركي للحركة أمس.واعتبرت أن ذلك "بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات لتدمير القطاع الصحي والضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه".وجددت الدعوة للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وأكدت "حماس" أن "الصمت الأممي والدولي لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة، فيما ستبقى المقاومة الفلسطينية على عهدها باستمرار الدفاع عنه وعن حقوقه بكل قوة، وسيدفع الاحتلال الثمن عن جرائمه واعتدائه على الأطفال والنساء والمقدسات".وبالمثل؛ نفت حركة الجهاد الإسلامي اتهامات واشنطن، محذرة من أن تبني الإدارة الأميركية للأكاذيب الصهيونية يؤشر إلى منح العدو ضوءا أخضر، لارتكاب جرائم بحق المستشفيات والمرضى في غزة.وقالت الحركة: "لقد ثبت في مناسبات عدة كذب الإدارة الأميركية، وخصوصا تبني الرئيس جو بايدن"، لصور الأطفال المقطوعة رؤوسهم، ومجزرة مستشفى المعمداني، ما يذكرنا بأكاذيب أسلحة الدمار الشامل في العراق".