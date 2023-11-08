ارتفاع جديد لقتلى جنود الاحتلال

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي آخر في معركة شمال قطاع غزة.بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ بدء العملية البرية إلى 33 قتيل، وإلى 350 قتيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.