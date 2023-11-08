الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع جديد لقتلى جنود الاحتلال

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ارتفاع جديد لقتلى جنود الاحتلال
 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي آخر في معركة شمال قطاع غزة.

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضباط وجنود منذ بدء العملية البرية إلى 33 قتيل، وإلى 350 قتيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.اضافة اعلان
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