ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 332

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 332 منذ الـ7 من أكتوبر.وسبق أن أعلنت الصحة اليوم استشهاد ستة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية.ونقلت وكالة "وفا" أن "عددا من الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع جنين نابلس، وسط مواجهات في مناطق عدة بالمدينة".وذكرت أن "طائرات استطلاع وطائرات مسيرة حلقت في سماء المدينة".وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أربعة جنود أصيبوا بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية، اثنان منهم في حالة خطرة وواحد إصابته متوسطة والرابع إصابته طفيفة، وأكدت لاحقا مقتل مجندة في حرس الحدود خلال التفجير.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه خلال اقتحام جنين "ساعدت مروحية حربية إسرائيلية في تغطية عمليات إنقاذ الجرحى وأطلقت النار على المناطق المشبوهة".وأضافت: "كما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة النار على خلية مسلحة ألقت العبوات الناسفة وعرضت القوات الإسرائيلية للخطر، وتم قتل مجموعة من المسلحين".