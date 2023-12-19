الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19453

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ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19453
 ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 19,453 شهيدا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الجرحى ارتفعت أيضا لتصل إلى 52,286 جريحا.

وأضاف أنه وصل 151 شهيدا و313 إصابة إلى المشافي خلال الساعات الماضية فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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