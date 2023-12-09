السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد

الدمار في قطاع غزة -(وكالات)
الدمار في قطاع غزة -(وكالات)
 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء السبت، ارتفاع حصيلة “العدوان الإسرائيلي” على القطاع إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: “وصل للمستشفيات خلال الساعات الماضية 210 شهداء و2300 إصابة، ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.
وأشار إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وأضاف: “خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال (الإسرائيلي) 20 مجزرة مروعة وأباد عوائل بكاملها وقد وصلتنا عشرات المناشدات من مواطنين في الأحياء السكنية والمدارس بينها مدرسة خليفة شمال غزة التي ارتكب الاحتلال فيها مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى”.
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