الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي

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ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي
اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة،
وقال إن 898 عسكريا أصيبوا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.اضافة اعلان
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