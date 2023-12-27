ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي

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اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة،وقال إن 898 عسكريا أصيبوا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.