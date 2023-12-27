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الأربعاء 27 كانون الأول 2023
3:10 م
ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي
اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة،
وقال إن 898 عسكريا أصيبوا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.
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