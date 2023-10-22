ارتفاع حصيلة شهداء اليوم في قطاع غزة إلى 379

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ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء في غزة اليوم الأحد جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 379.وقالت المصادر إن مئات المصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة اليوم.-(وكالات)