الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة شهداء اليوم في قطاع غزة إلى 379

أثار الدمار في مدينة الزهراء في قطاع غزة
قطاع غزة
ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء في غزة اليوم الأحد جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 379.
وقالت المصادر إن مئات المصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة اليوم.-(وكالات)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قصف اسرائيلي على غزة

3 شهداء وأكثر من 15 مصابا بقصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا

منذ 10 دقيقة
اطفال

Shame on the West... Shame on Humanity

منذ 17 دقيقة
WafaImage (4)

عار على الغرب.. عار على الإنسانية

منذ 20 دقيقة
1697986370245872900

مجازر جديدة بغزة والضمير العالمي ما يزال غائبا

منذ 27 دقيقة
Untitled-1

هل باتت الحرب البرية ضد قطاع غزة وشيكة؟

منذ 29 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عار لنتنياهو.. كيف ينظر الإسرائيليون للحرب؟

منذ 36 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشويه سمعة الفلسطينيين لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

سقط قناعكم.. تعرت مواقفكم

جهاد المنسي |اليوم

على هامش الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أولوياتنا الأردنية في ظل العدوان

سميح المعايطة |اليوم

خوارزميات المنطق الإعلامي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات |21 تشرين الأول 2023
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 