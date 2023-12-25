الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 20674 شهيدا و54536 إصابة

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مشهد من الدمار إثر القصف الإسرائيلي في غزة
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا، إلى جانب 54536 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.اضافة اعلان
وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن "قوات الاحتلال ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".
وأضاف أن "قوات الاحتلال زادت من عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين".
وأكد أن "الاحتلال يتعمد تدمير مستشفيات شمال غزة، ليترك 800 ألف نسمة بلا خدمات صحية، فيما يتعرض الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضّع للموت المحقق".
وأوضح القدرة، أن "الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة، والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة".
وتمكث نحو "50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية، في حين تضع نحو 180 سيدة مواليدهن يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية"، بحسب القدرة.
ووفقا للقدرة، فإن "70% من مرضى الفشل الكلوى يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة في شمال غزة".
وبيّن أن "الآلية المتبعة لخروج الجرحى للعلاج بالخارج غير مجدية،وتساهم في قتل المئات منهم"، مطالبا بتوفير آلية جديدة تضمن خروج 5000 آلاف كأولوية وبشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.
ولليوم الثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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