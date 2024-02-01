ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27019

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27019 والجرحى إلى 661391.وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.