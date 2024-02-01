الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27019

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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27019
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27019 والجرحى إلى 661391.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان
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