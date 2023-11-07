الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع شهداء غزة إلى 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة

شهداء
أرشيفية
 ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 10328 شهيداً، و25956 مصابا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء 4237 طفلا، و2719 امرأة، و631 مسنا، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1071 عائلة.اضافة اعلان

وأشار إلى تلقي الوزارة بلاغات عن 2450 مفقوداً منذ بدء العدوان بينهم 1350 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، مبينا أن الاحتلال قتل 192 كادراً صحياً، ودمر 40 سيارة إسعاف، واستهدف 120 مؤسسة صحية، وأخرج 18 مستشفى من الخدمة و40 مركز رعاية أولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.
وبين أن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، نتيجة منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لإخلائهم.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع عدوانه على مستشفيات قطاع غزة بشكل واضح، إذ استهدف 7 مستشفيات خلال الساعات الماضية في غزة وشماله راح ضحيتها 13 شهيدا و140 جريحا.
وبين أن الاحتلال يكرر من تهديداته لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ويطلب إخلاءه فوراً ما يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت، محذرا من تداعيات إخلاء المستشفى خطيرة على حياة 15 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة بمركز الأورام وأمراض الدم الوحيد المخصص للأطفال، حياة 38 طفلا في قسم غسيل الكلى وحياة 10 أطفال تحت أجهزة التنفس الصناعي، فضلا عن مئات الطواقم الطبية ونحو 6 آلاف نازح.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في قطع سبل الحياة في قطاع غزة وفي المرافق الصحية، إذ باتت الطواقم الطبية كشعبها تفتقد كسرة خبز وبالكاد تجد شربة ماء.
وطالب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخطوات عاجلة للتنسيق ومرافقة سيارات الإسعاف لإخلاء الشهداء والمصابين من "ممرات الموت التي يصنعها الاحتلال الإسرائيلي لقتل المواطنين الذين يجبرهم على التحرك خلالها من شمال قطاع غزة الى جنوبه".
كما طالب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الفوري على تفعيل القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية، ودعم احتياجاتها الطبية الطارئة وتزويدها بالوقود لتمكينها من القيام بوظائفها في إنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى.
وطالب الأطراف كافة بالعمل الفوري على توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود والطواقم الطبية وخروج آلاف الجرحى. -(بترا)
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