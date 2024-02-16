ارتفاع شهداء غزة واستمرار توغل الاحتلال في مجمع ناصر الطبي

اضافة اعلان

نقل تقرير أممي عن وزارة الصحة الفلسطينية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد اكثر من 112 فلسطينيًا وأصيب 157 فلسطينيًا، مشيرة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول، استشهد ما لا يقل عن 28775 فلسطينيًا في غزة وأصيب 68552 فلسطينيًا بجروح مختلفة.وأكد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، اليوم الجمعة، أن توغل القوات الإسرائيلية داخل مجمع مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لا يزال مستمرا، مشيرًا إلى أنه تم نقل مئات المرضى والموظفين إلى مبنى داخل مجمع المستشفى، حيث كانوا يفتقرون إلى الغذاء والماء وحليب الأطفال، وأن مولدات المستشفى توقفت عن العمل، مما أدى إلى تفاقم الوضع.وحذر التقرر من أن حياة ستة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، وثلاثة أطفال خُدج، معرضة للخطر، معلنة أن خمسة مرضى في وحدة العناية المركزة توفوا بسبب نفاد الأكسجين.وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن المستشفى تعرض للقصف، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد غير محدد من الأشخاص، وأن أحد موظفيه في عداد المفقودين.--(بترا)