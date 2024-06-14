 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 15694

أطفال غزة-(وكالات)
أطفال غزة-(وكالات)

غزة- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن عدد الأطفال الشهداء، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 15694 طفلا، بالإضافة إلى إصابة 34 ألف طفل بجروح.

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وذكر المكتب في بيان صحفي، أن 1500 طفل فقدوا أطرافهم أو عيونهم أو أصيبوا بعاهة مستديمة جراء الإصابة، وأن 17 ألف طفل أصبحوا أيتامًا، 3% منهم فقدوا كلا الوالدين، وأكثر من 700 ألف طفل نزحوا قسرًا عن أماكن سكناهم، ونحو 3600 طفل مفقودون تحت الأنقاض، وهناك ما لا يقل عن 200 طفل من غزة مختطف لدى قوات الاحتلال، ونحو 650000 طفل فقدوا منازلهم بعد أن دمرها الاحتلال و 625000 طفل أجبرهم العدوان على ترك مقاعد الدراسة.
وأشار المكتب إلى أن 98% من أطفال غزة لا يجدون مياه صالحة للشرب، ويعتمدون على أقل من 3 لترات مياه يوميًا و3500 طفل مصاب بمرض مزمن، معرضين للموت بسبب سوء التغذية وعدم توفر العناية الطبية اللازمة، وهناك 60000 جنين في بطون أمهاتهم، معرضين للإجهاض والموت أو لتشوهات خلقية بسبب تأثيرات القنابل والمتفجرات، ونحو 40000 طفل رضيع لم يحصلوا على التطعيمات واللقاحات اللازمة.
وأكد المكتب، أن 82000 طفل ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية، 35% منهم يعانون أعراض حادة و33 طفلا فقدوا حياتهم بسبب المجاعة وسوء التغذية و450000 طفل معرضين للإصابة بسرطان الصدر وأمراض الجهاز التنفسي، بسبب الاعتماد على حرق مخلفات الركام لإعداد الطعام.
وحذر المكتب من أن جميع أطفال غزة معرضون للإصابة بالأوبئة والأمراض المعدية، بسبب انعدام مقومات النظافة الشخصية والاكتظاظ في مناطق النزوح والإيواء، كما يعاني جميع أطفال غزة صدمات نفسية ومشكلات سلوكية كالخوف والقلق والاكتئاب بسبب العدوان. -(بترا)

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