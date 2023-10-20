ارتفاع عدد الشهداء بغزة ليصل إلى 4137 شهيدا

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اعلنت وزارة الصحة بغزة ، ظهر الجمعة ، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال