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الجمعة 20 تشرين الأول 2023
1:32 م
ارتفاع عدد الشهداء بغزة ليصل إلى 4137 شهيدا
من العدوان الإسرائيلي
اعلنت وزارة الصحة بغزة ، ظهر الجمعة ، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال
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