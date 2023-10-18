الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 3478

ارتفاع عدد الشهداء في غزة
ارتفاع عدد الشهداء في غزة
أفاد المكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء الأربعاء، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة، ارتفع إلى 3478 شهيدا والجرحى 12065 مصابا في القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن 678 شهيدا في القطاع ارتقوا في آخر 24 ساعة. - وكالاتاضافة اعلان
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