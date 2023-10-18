ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 3478

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أفاد المكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء الأربعاء، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة، ارتفع إلى 3478 شهيدا والجرحى 12065 مصابا في القطاع.وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن 678 شهيدا في القطاع ارتقوا في آخر 24 ساعة. - وكالات