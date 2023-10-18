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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
10:06 م
ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 3478
ارتفاع عدد الشهداء في غزة
أفاد المكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء الأربعاء، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة، ارتفع إلى 3478 شهيدا والجرحى 12065 مصابا في القطاع.
وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن 678 شهيدا في القطاع ارتقوا في آخر 24 ساعة. - وكالات
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