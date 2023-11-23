ارتفاع عدد شهداء "الأونروا" في غزة إلى 108

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الخميس، ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 108 .