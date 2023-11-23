الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد شهداء "الأونروا" في غزة إلى 108

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ارتفاع عدد شهداء "الأونروا" في غزة إلى 108
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الخميس، ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 108 .اضافة اعلان
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