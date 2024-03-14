ارتفاع عدد شهداء الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بغزة

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ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات عند دوار الكويت جنوبي قطاع غزة إلى 6 شهداء و83 مصاباوتم نقل الشهداء والإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي.