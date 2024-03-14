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الخميس 14 آذار 2024
3:03 ص
ارتفاع عدد شهداء الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بغزة
غزيون يحاولون الحصول على مساعدات قبيل مجزرة الطحين
ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات عند دوار الكويت جنوبي قطاع غزة إلى 6 شهداء و83 مصابا
وتم نقل الشهداء والإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي.
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