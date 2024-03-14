الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد شهداء الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بغزة

غزيون يحاولون الحصول على مساعدات قبيل مجزرة الطحين
غزيون يحاولون الحصول على مساعدات قبيل مجزرة الطحين

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منتظري المساعدات عند دوار الكويت جنوبي قطاع غزة إلى 6 شهداء و83 مصابا
وتم نقل الشهداء والإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي.اضافة اعلان
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