الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 20 ألفا

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أرشيفية
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بلغ 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 52 ألفا و600 جريح.اضافة اعلان
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