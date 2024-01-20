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السبت 20 كانون الثاني 2024
4:19 م
ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 24927
ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 24927
ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24927، والجرحى إلى 62388.
وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا، و280 جريحا.
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