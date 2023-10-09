الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 687

قصف إسرائيلي على غزة
قصف على غزة
غزة- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا منهم 140 طفلا و 105 سيدات و 3726 جريحا فيما بلغت نسبة المصابين من الأطفال 10 بالمئة.اضافة اعلان
وأعربت الوزارة، عن قلقها العميق إزاء تصاعد واستمرار العدوان الإسرائيلي من قبل قوات الاحتلال والهجمات المباشرة على المنشآت الطبية والمدنيين الأبرياء.
وأكدت أن الطواقم الطبية ثابتة في الميدان ولم تغادر مواقع عملها منذ بدء العدوان رغم ما لحق بها وبذويها من استهداف لم يثنها عن مواصلة واجبها الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه شعبها .
ونوهت الى أن جرائم الاحتلال المتواصلة تسببت في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، وما زال العدد الأكبر منهم تحت الركام.
وأشارت الى أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف ما تسبب باستشهاد 5 من الكوادر الصحية إضافة لإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة، كما تم استهداف 7 مستشفيات ومراكز صحية والحاق الضرر المباشر بأجزاء كبيرة منها.
ونوهت أن العدوان الإسرائيلي ألحق الضرر بقسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي ما أدى الى سقوط ألواح من السقف بجوار أحد الأطفال الخدّج جراء استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي.
كما أدت هجمات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر لمحيط المستشفى ما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم منه واليه، إضافة الى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.
وأكدت تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف سيارات الإسعاف، حيث استهدف الاحتلال 11 سيارة إسعاف وإحدى سيارات الخدمات الصحية ودمرها بالكامل وأخرجها عن الخدمة.
وتواصل وزارة الصحة اتصالاتها ولقاءاتها مع المؤسسات الدولية والإنسانية لدعم احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.
وطالبت الجهات ذات العلاقة بفتح ممر آمن لدخول المساعدات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة لضمان وصول جرحى العدوان لخدماتهم التخصصية المفقودة. -(بترا)
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