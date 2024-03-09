ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 23 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 23 شهيدا.وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد استشهاد 3 أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.