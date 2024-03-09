السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 23 شهيدا

ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16
ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 23 شهيدا.
وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد استشهاد 3 أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.اضافة اعلان
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