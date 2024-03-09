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السبت 09 آذار 2024
12:42 ص
ارتفاع عدد ضحايا الجوع في غزة إلى 23 شهيدا
ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب المجاعة في غزة إلى 16
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 23 شهيدا.
وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد استشهاد 3 أطفال جدد في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.
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مجمع الشفاء الطبي
وزارة الصحة في غزة
سوء التغذية والجفاف
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