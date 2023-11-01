ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

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ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية أمس ارتفع إلى 13.وكان الجيش الإسرائيلي أقر في وقت سابق بمقتل 9 من جنوده أمس خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة.