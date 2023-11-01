الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

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ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية أمس ارتفع إلى 13.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر في وقت سابق بمقتل 9 من جنوده أمس خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة.اضافة اعلان
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