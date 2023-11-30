الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع قتلى عملية راموت.. وحماس تتبنى

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جانب من العملية
ارتفع عدد قتلى عملية راموت القدس الى3 اسرائيليين التي نفذت صباح اليوم الخميس، وأصيب 8 آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، جرى إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين اليهود في مستوطنة (راموت) شمال غربي مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان
واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل إحدى العائلات في صور باهر شرقي القدس، بتهمة تنفيذ العملية من قبل اثنين من أبنائها الذين استشهدا في تبادل إطلاق النار.
وقالت صحيفة معاريف العبرية إن أحد قتلى عملية القدس هو رئيس المحكمة الحاخامية في أشدود الحاخام إلماليك واسرمان.

من جهتها، نعت حركة حماس - شهيديها القساميين - الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر، منفذي “العملية الفدائية” صباح اليوم في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، بحسب بيان الحركة.
وأكدت حماس في بيانها، اليوم الخميس، أن هذه العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية  في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، واستمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه.
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