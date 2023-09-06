ارتياح في واشنطن

معاريف

اضافة اعلان

بقلم: شلومو شمير 6/9/2023لا حاجة لأن ننتظر التأكد إذا كانت للمحادثات والمداولات التي أجراها وزير الدفاع يوآف غالنت عند تواجده في نيويورك مع مسؤولين أميركيين كبار نتائج عملية، وإذا كانت إسرائيل ستخرج رابحة. فزيارة غالنت إلى نيويورك كانت ناجحة. مجرد وجودها منذ الآن أن يعتبر إنجازا لإسرائيل. خسارة أن الوزير لم يفكر مسبقا في أن يضم إلى زيارته ناطقا أو ناطقة كان يمكنهما أن يحرصا على أن تلقى سلسلة اللقاءات التي أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع كبار المسؤولين الأميركيين صدى إعلاميا مناسبا.لقد كانت لزيارة غالنت الناجحة، رسالة في أنها لم تلق النشر الذي كان مناسبا ومرغوبا فيه لها. فقد اكتشف الأميركيون لسرورهم أن في حكومة إسرائيل، يوجد مع من يمكن الحديث وأنه يوجد وزير جدي، متفكر ومهم قبل كل شيء – ذو ماض غني، معرفة وتجربة في المنصب الذي يتولاه. محلل قديم ومقدر في واشنطن قال في حديث لغير الاقتباس: "بربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وبيرت ماكغورك مبعوث الإدارة الأميركية إلى المنطقة، استمتعا جدا من اللقاءات والمحادثات التي كانت لهما مع وزير الدفاع الإسرائيلي. فقد استمدا راحة من حقيقة أن محادثهما، غالنت، كان النقيض التام للصورة التي لوزراء في حكومة نتنياهو. فهو لم يغضب، لم يشتم، لم يوبخ. وهما ليف وماكغورك استمتعا بكل لحظة قضياها مع غالنت.كما أن دبلوماسيين في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك رووا، بأن الأمين العام أنطونيو غوتاريش، أحب اللقاء الذي كان له مع وزير الدفاع. من ردود فعل دبلوماسيين ومحللين في نيويورك وفي واشنطن، يتبين أن المحادثات مع غالنت في نيويورك أثبتت لمحادثيه أن الحكومة إسرائيل التي لا يحبونها جدا، ويخشونها ويتأذون من تصريحات مهينة لوزرائها تجاه الرئيس بايدن، يوجد وزير كبير يتصرف بحكمة كسياسي مسؤول ويبدي خبرات في المجال الذي يتولى المسؤولية عنه.وحسب محللين في واشنطن، من مضمون الأمور التي طرحها وزير الدفاع في محادثاته في نيويورك في مواضيع مثل ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، مسألة تقدم العلاقات بين إسرائيل والسعودية وبخاصة مسألة النووي السعودي، تبين، لراحة الأميركيين، بأن جهاز الأمن في إسرائيل أصبح مشاركا أكثر في مجالات كانت حتى الآن حصرية لمسؤولين كبار في دائرة رئيس الوزراء نتنياهو الداخلية.بحث غالنت مع الأميركيين مواضيع استراتيجية، هذا بينما عاد وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر من كل طلعة سرية إلى واشنطن أجراها في الأشهر الأخيرة – بيدين فارغتين. كما أن لقاء ديرمر مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، لم يعطي أي نتيجة عملية. كما أن ديرمر لم ينجح في جهوده لنيل تاريخ وموعد للقاء رسمي بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو.في المحادثات التي أجراها غالنت في نيويورك، وضعت الأساسات لمواصلة المداولات، الاتصالات والمشاورات بين واشنطن والقدس في مواضيع استراتيجية جوهرية وحرجة لإسرائيل. السؤال هو إذا كان نتنياهو سيسمح لغالنت ولزملائه الكبار في جهاز الأمن، أن يواصلوا الحضور النشط والمشاركة الرائدة في هذه المواضيع.