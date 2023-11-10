اردوغان: حماس ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن

اضافة اعلان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، أنّ "حركة حماس ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن"، وأنّه "يجب أن تكون هناك عملية متبادلة لإطلاق سراح المحتجزين من الفلسطينيين والإسرائيليين".وأشار إردوغان إلى "وجود رهائن جنود من بينهم ممن يمتلكون رتب عالية، ومدنيين"، موضحاً أنّ "حماس ليس لديها عزم على عدم إطلاق سراح المدنيين، بل تقول سنطلق سراحهم".كما قال إنّه في الوقت نفسه، "إسرائيل تحتجز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عشر عاماً كرهائن أيضاً، وإذا تم اتخاذ خطوات إيجابية، فإننا سنخاطر ونحاول المساهمة في هذه القضية".كذلك، أعلن الرئيس التركي أنّه "اقترح على واشنطن زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة لـ 500 شاحنة يومياً، مما قد يخفف معاناة الفلسطينيين هناك، خاصة وأنّ هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء وخاصة الماء".كما تطرق إردوغان إلى "ضرورة معالجة النقص في سيارات الإسعاف في غزة، بعد أن تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال".وأعلن إردوغان أن بلاده "تهدف إلى فتح ممر لإخراج الجرحى من غزة، وزيادة الضغط على إسرائيل للسماح بمرور الفلسطينيين الجرحى والمضطهدين".وقال: "إذا كان هذا الممر مفتوحاً، فنحن مستعدون لنقل الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان إلى مستشفياتنا، وإذا تمكنا فعلاً من إيصالهم إلى مستشفياتنا نكون قد قمنا بواجبنا الإنساني والإسلامي".وفي وقت سابق، أكد إردوغان إنّ ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي مجازر دنيئة، واتهم الغرب بالمسؤولية الأكبر عما يجري في القطاع.