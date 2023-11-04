"ازرعوا لي ساقي".. صرخة أطفال بترت أطرافهم في العدوان

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خان يونس - تصرخ الطفلة الفلسطينية، ليان الباز، "لا أريد أطرافا صناعية، ازرعوا لي ساقي" في كل مرة يوقظها الألم الحاد في المستشفى، حيث ترقد وقد تملكها الرعب بعدما بترت ساقاها فيما عمليات القصف تحصد مزيدا من الشهداء في قطاع غزة.ترفض الفتاة البالغة 13 عاما في قسم الأطفال في مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة أن تتصور نفسها مع أعضاء اصطناعية، هذا إن تمكنت من الحصول عليها في القطاع، الذي يفتقر إلى سبل البقاء الأساسية. وتؤكد صارخة "لا أريد أطرافا صناعية، أريد أن يزرعوها ثانية ـ ليست مقطوعة تماما بإمكانهم إعادة زرعها".وتروي قائلة "ذهبت يوم الخميس لمنزل أختي بعد ولادتها طفلها الأول حتى أعتني بها، فجأة استيقظت ووجدت نفسي في المستشفى". وفي كل مرة تفتح عينيها مع تلاشي مفعول مسكنات الأوجاع ترى ساقيها المضمدتين.توضح والدتها لمياء الباز أن ليان أصيبت الأسبوع الماضي في قصف حي القرارة في خان يونس.ويقصف الاحتلال دونما هوادة قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 9500 شهيد بينهم 3900 طفل، و2509 نساء.وتسأل ليان التي غطت الجروح وجهها وذراعيها أيضا "كنت أحلم أن أصبح ممرضة أنا وصديقاتي، كيف سأعود للمدرسة وصديقاتي يمشين وأنا لا أستطيع المشي؟".وتتابع "الأطراف الصناعية يتم فكها، لا أريد ساقين يمكن فكهما، أريدهما ثابتتين".وتحاول والدتها طمأنتها بالقول "سأكون بجانبك يا ماما، أنت بخير الحمدلله وستكونين بأفضل حال، ما يزال المستقبل أمامك". وتروي الوالدة البالغة 47 عاما أن القصف أودى بحياة ابنتيها إخلاص وختام وحفيدين أحدهما رضيع ولد قبل أيام. وكانوا جميعا في منزل إخلاص التي وضعت مولودها للتو.واضطرت الوالدة إلى التعرف على جثتي ابنتيها في المشرحة وتقول "كانتا أشلاء. تعرفت على ختام من قرطها وعلى إخلاص من شكل أصابع قدميها"."سأكون قوية؟"تتلقى لمى الأغا البالغة 14 عاما وشقيقتها سارة البالغة 15 عاما العلاج في قسم الحروق وترقدان في سريرين متجاورين بعدما أصيبتا في ضربة في 12 تشرين الأول(أكتوبر). وبين السريرين، تجلس والدتهما حابسة دموعها.واستشهدت في القصف سما شقيقة ساره التوأم وشقيقهما الأصغر يحيى وعمره 12 عاما على ما توضح الوالدة.وتظهر على رأس لمى التي حلق شعرها جزئيا غرز وآثار حروق وعلى جبينها أيضا.تقول لمى "نقلوني إلى هنا... طلبت منهم أن يساعدوني على الجلوس، حين فعلوا اكتشفت أن ساقي بترت". وتضيف "شعرت بألم وضيق كبير في صدري لكني حمدت ربي أني ما أزال على قيد الحياة". وتتابع قائلة "أحلم منذ صغري أن أصبح طبيبة، سأركب طرفا صناعيا وسأواصل دراستي وهوايتي، سأكون قوية من أجلي ومن أجل أهلي".يوضح الطبيب ناهض أبوطعيمة، مدير مستشفى ناصر، أنه أمام العدد الكبير من الجرحى وبسبب النقص في الإمكانات المتاحة "لا يجد الأطباء أمامهم خيارا آخر غير البتر لتجنب المضاعفات".ويؤكد "أحيانا يكون القرار صعبا جدا إذ نضطر للمفاضلة بين إنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ الطرف المصاب"."أين ساقي؟"يرتدي أحمد أبو شحمة البالغ 14 عاما قميص كرة قدم مع سروال قصير وهو محاط بأبناء عمه ويمشي متكئا على عكازين في باحة منزله الذي تحول إلى أنقاض في شرق خان يونس حيث كان يمارس هذه الرياضة.وقد بترت رجله اليمنى بعدما أصيب بقصف دمر المبنى الذي تسكنه عائلته ما أدى إلى استشهاد ستة من أبناء عمومته وزوجة عمه.ويروي قائلا "حين استيقظت سألت أخي أين ساقي، قال لي إنها موجودة لكني لا أشعر بها بسبب البنج، ضحك علي حتى الصباح ثم أخبرني ابن عمي".ويروي الفتى "كنت أبكي وأتوقف عن البكاء وأقول الحمدلله ثم أعاود البكاء".ويضيف "أول ما بدر في ذهني أني لن أتمكن من المشي ولعب كرة القدم التي أمارسها يوميا في الحارة وفي الأكاديمية التي التحقت بها قبل الحرب بأسبوع".وأحمد من مشجعي نادي برشلونة الإسباني في حين يشجع أبناء عمه غريمه الرئيسي ريال مدريد الإسباني أيضا.ويقول ابن عمه فريد أبو شحمة "لو ترجع الأيام والوقت للوراء وترجع لأحمد رجله لشجعت فريقه وتخليت عن ريال مدريد". - (وكالات)