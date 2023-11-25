السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اسبانيا ترد على الاتهامات الإسرائيلية وتعتبرها كذبا

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علم اسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، إن الاتهامات التي وجهتها السلطات الإسرائيلية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كاذبة ولا أساس لها من الصحة وغير مقبولة.

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وأضاف وزير خارجية اسبانيا في تصريح صحفي أمس الجمعة، عقب استدعاء تل أبيب سفيري إسبانيا وبلجيكا، على خلفية تصريحات سانشيز وزميله البلجيكي ألكسندر دي كرو، والتي، اعتبرتها إسرائيل، "داعمة للإرهاب": "إن اتهامات الحكومة الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسباني ورئيس وزراء بلجيكا كذب محض وغير مقبولة. ونحن نرفضها بشكل قاطع نيابة عن وزارة الخارجية".


كما وعد وزير خارجية إسبانيا بتقديم "الرد في الوقت المناسب" على مزاعم الدولة العبرية.

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