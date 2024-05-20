 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد أسير فلسطيني محرر في مستشفى برام الله

الأسير المحرر فاروق الخطيب
استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر فاروق أحمد الخطيب
أعلن بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، عن استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر فاروق أحمد الخطيب من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله في المستشفى الاستشاري.
وكان الأسير الخطيب (30 عاما) الذي أفرج عنه في 20 كانون أول الماضي قد تعرض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم إصابته بمرض السرطان، حيث أمضى 4 أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.اضافة اعلان
وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز الخطيب في سجن (نفحة) بعد نقله من سجن (عوفر)، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل مؤخرا إلى (عيادة سجن الرملة)، وأخيرا إلى مستشفى (سوروكا)، قبل أن يتم الإفراج عنه.
وشدد النادي، في تصريحات سابقة، على أن حالة الشهيد الخطيب، ليست الحالة الوحيدة لأسرى خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحية خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود، ارتقى العديد من الأسرى المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جراء الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتُكبت بحقهم.
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