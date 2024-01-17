الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد أكثر من 4 آلاف طالب منذ بداية الحرب على غزة

نازحون غزيون في إحدى مدارس "الأونروا" في دير البلح-(وكالات)
نازحون غزيون في إحدى مدارس "الأونروا" في دير البلح-(وكالات)

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 4368 طالبا استُشهدوا و8101 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في غزة بلغ أكثر من 4327 شهيدا 7819 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.
وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 756 بجروح في القطاع، أما في الضفة فقد أصيب 5 بجروح واعتقل أكثر من 71 شخصا.
ووفقا لإحصاءات الوزارة فقد تعرضت 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى إلحاق اضرار بالغة في 83 مدرسة، وتدمير 7 مدارس بشكل كامل، فيما تعرضت 42 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.
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