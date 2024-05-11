السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد صحفي وزوجته وابنه في قصف بمخيم جباليا

استشهاد الصحفي بهاء عكاشة
استشهاد الصحفي بهاء عكاشة
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الصحفي الفلسطيني بهاء عكاشة وزوجته وابنه استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.اضافة اعلان
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