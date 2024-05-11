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السبت 11 أيار 2024
2:54 ص
استشهاد صحفي وزوجته وابنه في قصف بمخيم جباليا
استشهاد الصحفي بهاء عكاشة
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الصحفي الفلسطيني بهاء عكاشة وزوجته وابنه استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.
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