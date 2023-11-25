السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد طبيب خلال اقتحام الاحتلال جنوب جنين (فيديو)

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استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم السبت، خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية وأصيب ثلاثة آخرون.   

وأفادت مصادر طبية ومحلية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي.اضافة اعلان

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي (اندلاع طوفان الأقصى)، إلى 232 شهيدا، وأكثر من 2800 جريح، "حيث لا تزال قوات الاحتلال ومستعمروه يمارسون عدوانا ممنهجا ضد أبناء شعبنا في مدن، وقرى ومخيمات الضفة.

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