 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

جندي إسرائيلي بجانب مركبة عسكرية خلال اقتحام سابق لجنين
جندي إسرائيلي بجانب مركبة عسكرية خلال اقتحام سابق لجنين
رام الله- استشهد فلسطينيان، وأصيب خمسة آخرون اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد مواطنين فلسطينيين، ووصول إصابات أخرى برصاص الاحتلال إلى مستشفيات المدينة، بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن.اضافة اعلان
من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي، وإصابة أخر جراء دهسه من آلية عسكرية.
وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم. -(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_01876aba88aa4d5e2845bc124e0b10de (1)

إصابة 24 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية

منذ3 ساعة
252971

مسؤولون أميركيون: تكتيكات حماس جديدة.. و"إسرائيل": لا حل سريع

منذ6 ساعة
6661924542360401cf5fc59b

بن غفير: علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله

منذ7 ساعة
جيش الاحتلال في غزة

بعد المجزرة المروعة.. الاحتلال يصدر بيانا بشأن قصف مدرسة النصيرات

منذ16 ساعة
ممثل الاحتلال في محكمة العدل الدولية بلاهاي القاضي أهارون باراك - (أرشيفية)

إعلام عبري: استقالة ممثل "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

منذ16 ساعة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)

تفاصيل جديدة عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 