استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

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رام الله- استشهد فلسطينيان، وأصيب خمسة آخرون اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد مواطنين فلسطينيين، ووصول إصابات أخرى برصاص الاحتلال إلى مستشفيات المدينة، بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن.من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي، وإصابة أخر جراء دهسه من آلية عسكرية.وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم. -(بترا)