استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله

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استشهد المواطن الفلسطيني عبد الجواد حمدان صالح (24 عاماً) من قرية عارورة، عصر اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، في قرية أم صفا شمال رام الله المجاورة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الشهيد صالح أصيب برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، برام الله قبل أن يعلن عن استشهاده، فيما أكد عضو مجلس قروي أم صفا محمد بحر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشهيد صالح ، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الراس".وبارتقاء الشاب صالح يرتفع عدد شهداء اليوم إلى ثلاثة شهداء، بينهم الشهيدان حمزة مقبول وخيري شاهين من مدينة نابلس، اغتالهما الاحتلال صباحا عقب اقتحام البلدة القديمة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد.--(بترا)