استشهاد فلسطيني ثان بقصف الاحتلال سيارة بمخيم جنين

استشهد فلسطينيان، مساء الخميس، في جنين في الضفة الغربية المحتلة جراء استهداف إسرائيلي.



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، عن استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين بينهم إصابتان بحالة حرجة جراء قصف الاحتلال لسيارة في مخيم جنين.

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وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر أن جثمان الشهيد وصل إلى المستشفى متفحما، إضافة لثماني إصابات، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة، فيما وصل ستة مصابين إلى مستشفى ابن سينا، أحدهم جروحه خطيرة، وآخر متوسطة، وأربعة حالتهم مستقرة، وإصابة بشظايا في الأطراف نُقلت إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين.



وذكرت مصادر أمنية أن طائرة مُسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها.



وقال مراسل "وفا" إن الشهيد هو الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون، وهو شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006.



وأعلنت القوى الوطنية في محافظة جنين عن تشييع جثمان الشهيد حنون الساعة العاشرة من صباح الجمعة، من أمام مستشفى جنين الحكومي.