استشهاد فلسطيني في نابلس

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استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وقالت الوزارة في بيان، إنه باستشهاد بشكار يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "287 فلسطينيا" منذ السابع من تشرين الأول الماضي.من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش شنتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين.وأضاف النادي، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث وصل عدد المعتقلين في الضفة إلى 4520 منذ 7 بدء عملية "طوفان الأقصى".من جانب اخر، اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.