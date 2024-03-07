استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

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استشهد فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين الماضي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى رفيديا الحكومي، بأن الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.وكان الشاب عيد أصيب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات، فيما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب مواطن آخر بجرح عميق بالرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.وبارتقاء الشهيد عيد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 424 شهيدا، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة.