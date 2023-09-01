استشهاد فلسطيني و3 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي

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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون ودُمر منزل خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمالي طوباس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس".وأصيب، شبان فلسطينيون بينهم إصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت بأن "شابين أصيبا بالرصاص في الرأس وصفت حالة أحدهما بالخطرة، والآخر ما بين المتوسطة والخطرة، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة".كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى طوباس التركي الحكومي وانتشرت بشكل مكثف في المنطقة، على ما ذكرت "وفا".وكانت قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف في المنطقة، ومنعت الطواقم في البداية من نقل الإصابات، كما تعرضت مركبة إسعاف لإصابة مباشرة برصاص إسرائيلي.كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين من البلدة، وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عاما) بعد محاصرة منزله وتدميره، ونجله بكر عبد الرازق أبو عرة (30 عاما)، ومحمد وليد أحمد أبو عرة (40 عاما).وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، بلدة عقابا وحاصرت شابا داخل منزل لعدة ساعات للضغط عليه لتسليم نفسه، وأطلقت القذائف تجاه المنزل ودمرته، ولاحقا انسحبت من البلدة دون أن تتمكن من اعتقال الشاب، بحسب "وفا".