الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة في خان يونس

استشهاد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة
استشهاد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة
استشهد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلي في مدرسة في خان يونس في قطاع غزة.اضافة اعلان
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