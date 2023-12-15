استشهاد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة في خان يونس

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استشهد مصور قناة "الجزيرة" سامر أبو دقة، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلي في مدرسة في خان يونس في قطاع غزة.