استشهاد 107 أطفال بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ يوم 7 تشرين الأول 107 أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

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وجاء في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ان قوات الاحتلال أطلقت يوم أمس الاثنين النار على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات وقتلته خلال مداهمة في قرية بورين بمحافظة نابلس، مضيفا أن الطفل أصيب بجروح قاتلة أثناء تواجده في مركبة مع والده، كما أصيب فلسطينيان آخران أثناء محاولتهما تقديم المساعدة لهما.



وبشكل عام، منذ 7 تشرين الأول، استشهد 413 فلسطينيًا وأصيب 4645 فلسطينيًا، من بينهم 712 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبشأن عنف المستوطنين، قال التقرير ان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سجل منذ تشرين الاول الماضي، 615 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين والحاق أضرار بالممتلكات المملوكة لهم.

