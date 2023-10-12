الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين بالهجمات الإسرائيلية منذ السبت

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من العدوان الإسرائيلي على منازل سكان غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت.

 

من جانبه، حذر الصليب الأحمر من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه على اتصال مع حركة حماس للعمل على إطلاق سراح الرهائن.اضافة اعلان
وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.
وارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق قرب أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.

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